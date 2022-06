O motorista de um veículo Volkswagen Gol morreu no início da manhã desta segunda-feira, ao colidir de frente contra uma carreta no km 256, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro Belvedere, em Barra do Piraí

Após colidir contra a carreta com carga de açúcar o carro capotou. O motorista completaria, 32 anos, no próximo dia 26. O caminhoneiro não se feriu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito foi interrompido nos dois sentidos da rodovia. Foto: PRF