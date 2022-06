O motorista de um veículo de passeio, de 44 anos, perdeu o controle de volante e bateu contra um poste no domingo, na Rua Nova Paraíba, no bairro Porta do Sol, em Paraíba do Sul (RJ).

A vítima foi socorrida com ferimentos graves pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.