Polícia Militar apreende pés de maconha em residência em Barra Mansa

Policiais militares receberam uma denúncia no início da manhã de domingo, sobre o cultivo de plantas de maconha em uma residência na Rua Jornalista João Pançardes, no Centro de Barra Mansa (RJ). Um homem, de 37 anos, atendeu os agentes e disse que era o responsável pelo imóvel. No local foram apreendidos quatro pés de maconha para consumo próprio.

No local havia mais cinco pessoas, quatro homens, de 37, 26, e dois de 25, e uma mulher de 38 anos. Apenas o dono do imóvel foi autuado por posse de drogas. Todos foram ouvidos e liberados em seguida.