Policiais militares apreendem drogas no bairro Hildebrando Lopes

Os agentes do 10º BPM estavam em patrulhamento no domingo, por volta das 9h25min, quando avistaram dois suspeitos, de 28 e 24 anos, que se separaram ao avistar a presença da viatura policial na Rua Antônio Alves de Matos, no bairro Hildebrando Lopes, em Valença.

Os agentes pararam e abordaram os suspeitos, mas nada de ilícito foi encontrado e foram liberados. Os agentes voltaram ao local onde estavam os suspeitos e encontraram dois sacolés contendo pó branco (maconha).

Os agentes perguntaram aos dois sobre o encontro das drogas, mas eles negaram qualquer envolvimento com as drogas encontradas.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, onde foram ouvidos como testemunhas e liberados em seguida. O material encontrado ficou apreendido.