Município reabre central de testagem, no bairro Aterrado, com serviço de agendamento online; unidades de saúde continuarão oferecendo testes

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), amplia nesta segunda-feira, dia 06, o serviço de testagem para Covid-19. Além das unidades básicas de saúde – que oferecem o serviço – a central de testagem foi reaberta para atender pacientes com sintomas gripais leves. Vale ressaltar que as unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) continuarão realizando a testagem.

A central de testagem vai funcionar de segunda-feira a domingo, das 08h30 às 18h, na Rua Quinhentos e Quarenta e Seis, nº 95 A – bairro Jardim Paraíba – com atendimento médico. Devem procurar o serviço pessoas com sintomas gripais como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça e alterações no olfato ou paladar.

Agendamento

Além disso, a Secretaria de Saúde disponibilizou o serviço de agendamento online no site da Prefeitura de Volta Redonda: www.voltaredonda.rj.gov.br. Os exames agendados serão realizados na central de testagem ou em uma das 46 unidades de saúde. Entretanto, os locais também atenderão a livre demanda. Ou seja, pacientes sem agendamento prévio também poderão ser assistidos. A Secretaria ressalta, no entanto, que o paciente opte pelo sistema de agendamento para organizar o trabalho nos locais e reduzir a fila de espera.

No total, serão oferecidas 750 vagas por dia para a realização de exames rápidos de antígeno e também o RT-PCR. O resultado do teste de antígeno fica pronto em 15 minutos. A agenda está aberta e o paciente pode escolher um dos locais de testagem e o horário de atendimento.

Durante o cadastro, é preciso informar um e-mail válido, para que a confirmação possa ser encaminhada à pessoa. Depois de finalizar o cadastro, a pessoa receberá a confirmação por e-mail, com o horário em que deve comparecer ao local. A resposta é o comprovante a ser usado na chegada ao ponto de testagem junto com um documento de identificação, CPF ou cartão SUS.

De acordo com o médico sanitarista da Secretaria de Saúde de Volta Redonda, Carlos Vasconcellos, o objetivo da central é ampliar a testagem e identificar as pessoas que estão com sintomas leves.

“Com o aumento de casos da Covid-19 estamos reforçando o serviço de testagem e também de vacinação. O objetivo da testagem é diagnosticar a pessoa com sintoma leve para que ela possa fazer o isolamento social, reduzindo a transmissão do vírus. Por isso, pessoas com sintomas gripais devem ser testadas”, disse o médico.

Vasconcellos ainda ressalta que pessoas com sintomas moderados a graves devem procurar à rede de urgência e emergência do município.