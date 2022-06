Agentes da Operação Segurança Presente prenderam na manhã desta terça-feira, dia 7, um homem foragido da Justiça, em Barra do Piraí. Durante abordagem, o suspeito forneceu um nome falso.

Em consulta aos sistemas, os policiais descobriram que se tratava de um homem foragido da Justiça. Ele foi conduzido à sede da 88ªDP onde permaneceu preso. Não foi informado em qual artigo ele está respondendo.

SEGURANÇA PRESENTE

A Operação Segurança Presente foi inaugurada em Barra do Pirai no dia 02 de junho e, desde então, temos diariamente cerca de 20 policiais militares atuando na área comercial central do município, onde há grande circulação de pessoas.

Os agentes, além de coibirem ações delituosas, realizam abordagem de proximidade, se colocando à disposição de toda a população!