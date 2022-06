Já foram assentados mais de 2,1 mil metros de nova tubulação e instalado cavalete no Córrego dos Carvalhos

Equipes da empresa responsável pela troca de toda a rede de abastecimento de água da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, já assentaram mais de 2.100 metros de tubulação na via. De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), os trabalhos acontecem no bairro Vila Mury, nas proximidades do Córrego dos Carvalhos, onde já foi concluída a instalação de um dos cavaletes para retenção de sujeira.

“O cavalete fica embaixo da ponte e tem a finalidade de reter a sujeira caso o nível do rio suba. Também vamos colocar ventosas para tirar o ar. Quando você precisa parar a estação para alguma manutenção, por exemplo, é necessário esvaziar e quando volta o fluxo da água, tem pressão e as bolhas de ar, e as ventosas tem esse trabalho de retirar o ar”, explicou o presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, lembrando que o outro cavalete será instalado no Córrego dos Coqueiros.

No total serão trocados mais de cinco quilômetros de rede de abastecimento de água, com investimentos de cerca de R$ 13 milhões. O objetivo é resolver um problema histórico no abastecimento da cidade, beneficiando cerca de 130 mil habitantes nos bairros atendidos pela rede.

“A obra está indo bem, porque é extremamente difícil, pelas interferências que existem: seja das redes que já se encontram instaladas quanto do trânsito”, contou PC.

Obra

Estão sendo construídos 4.614 metros de rede adutora de água potável ao longo da avenida, no trecho compreendido entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte e o bairro Niterói, com diâmetro de 600 mm em ferro fundido. Também serão feitos 660 metros de rede a partir do bairro Niterói até a esquina da Avenida Sávio Gama com Rua Otávio, no bairro Voldac, com diâmetro de 500 mm também em ferro fundido, totalizando 5.274 metros.

Serão investidos aproximadamente R$ 2,8 milhões de mão de obra, que se somam ao valor estimado dos materiais que serão utilizados: R$ 10 milhões – totalizando os quase R$ 13 milhões em investimentos. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.