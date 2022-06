Uma carreta, carregada com sucatas, tombou no início da manhã desta terça-feira, por volta das 6h15min, no km 272, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do Posto Ipiranga, sentido São Paulo, no bairro Cotiara, em Barra Mansa. Um veículo que seguia sentido Rio de Janeiro foi atingido pela sucata que caiu na pista.

O trânsito está totalmente interditado nos dois sentidos.