Um homem de 48 anos foi baleado no rosto na manhã desta terça-feira (7), na Rua M, bairro Nova Primavera, em Volta Redonda. Ele foi socorrido no Hospital São João Batista e, segundo informações obtidas pela Polícia Militar, não corre risco de morte.

Segundo as primeiras informações, a vítima havia acabado de entrar no carro, estacionado em frente de casa, junto com a esposa, de 46 anos, e o filho, de 23 anos, quando foi baleada, por quatro criminosos em outro carro, mas somente ele foi atingido.

Ainda de acordo com informações preliminares, diversos tiros foram disparados contra o veículo, mas somente um atingiu o homem. No momento desta publicação, ele estava em observação na unidade médica. A perícia da Polícia Civil está no local para levantar mais detalhes sobre o ocorrido.