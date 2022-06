O jovem que conduzia o veículo Gol, que colidiu contra uma carreta carregada com açúcar, que seguia no sentido Três Rios, no início da manhã de segunda-feira, por volta das 6h30min, foi identificado como sendo, Saimon Borba, de 31 anos, morador de Volta Redonda.

Após a colisão e carro capotou vitimando o rapaz que completaria, 32 anos, no próximo dia 26. O acidente ocorreu na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí. O motorista da carreta não se feriu. A estrada chegou a ficar em meia pista por conta do trabalho das equipes de socorro e da perícia, mas o trânsito já tinha sido normalizado no momento desta publicação. Foto: Redes sociais