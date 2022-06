Polícia Militar prende suspeitas de tráfico de drogas, em Valença

Policiais militares foram acionados no início da noite de segunda-feira para verificar o tráfico de drogas que estava ocorrendo com suspeitas na Rua dos Bombeiros, no bairro Cambota, em Valença.

Os agentes foram até o local e depararam com duas mulheres, ambas de 30 anos, e duas menores, de 17 e 14 anos, que seriam filhas das envolvidas com o tráfico de drogas. As duas mulheres ao deparar com os agentes subiram para seus apartamentos, mas foram detidas.

Uma policial que estava no local pediu que as suspeitas descessem para uma revista pessoal. Uma das suspeitas disse: “Vamos ver qual é a piranha que vai revistar a gente”. Foi dada voz de prisão e foi necessário o uso de força para conter a mulher. Ela foi algemada e colocada dentro da viatura policial.

Todas foram levadas para a Delegacia de Polícia, onde foi feita a ocorrência policial. Existem outros registros de ocorrência por desacato, desobediência, resistência e apreensão de drogas em desfavor de uma das mulheres.

As duas mulheres, de 30 anos, foram enquadradas por tráfico de drogas e as menores no fato análogo ao tráfico de drogas e foram liberadas.