Idosos aproveitaram alimentação, passeios, yoga, baile e outras atividades no Hotel Le Canton

O primeiro grupo da Melhor Idade de Volta Redonda chegou a Teresópolis na tarde desta segunda-feira, dia 6. O dia inicial da viagem foi marcado por muitos passeios, comidas e, claro, bastante diversão.

Os primeiros ônibus chegaram ao Hotel Le Canton por volta de 12h. No desembarque, muita festa e, logo em seguida, foi servido o almoço. Após a refeição, os idosos conheceram os seus quartos, todos com aquecedores, e se dividiram para os passeios e eventos programados pela equipe de recreação do hotel, como bingo, aulas de yoga, dentre outros, auxiliados sempre pelos profissionais da SMEL (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer), também presentes.

Fechando a tarde, os idosos participaram de um chá da tarde, com direito a show de violino. Para a noite, um jantar e, logo em seguida, o baile.

Com mais de dez viagens junto com a Melhor Idade, o trio de amigas formadas por Ana Maria, 69 anos, Leonor, de 72 anos, e Dulcileia, de 69, todas do bairro Retiro, não conseguia esconder a alegria das viagens estarem de volta.

“Depois de um longo tempo, muito gratificante poder participar de uma viagem assim, em um local tão aplausível. Muito bom, de verdade”, comemorou Ana.

Já Leonor falou sobre o que as amigas fizeram durante o dia: “Está tudo ótimo. Já passeamos bastante, fomos também para a fazenda, almoçamos uma comida maravilhosa e estamos nos divertindo bastante mesmo”, disse, lembrando ainda as cidades pelas quais elas já viajaram: “Já fomos para Angra, Caxambu, São Lourenço, Búzios, enfim, já foram mais de dez viagens. Estávamos sentindo muita falta”.

Outro também que já tinha viajado muitas vezes com a Melhor Idade é o João Batista da Silva, de 72 anos, morador do bairro Siderlândia. Inclusive, esta é a segunda vez que ele visita o Hotel Le Canton.

“Hoje é a segunda vez que venho aqui para Teresópolis. Foi maneiro da primeira vez e agora está melhor ainda. Senti muita falta da viagem, porque a gente acostuma, fica sempre na ansiedade para a próxima e com a pandemia, acabou dando um tempo, mas agora estamos de volta. Estou feliz demais e curtindo muito este dia maravilhoso”, afirmou.

A primeira turma da Melhor Idade também teve marinheiros de primeira viagem. Maria do Rosário, 70 anos, moradora do bairro Jardim Ponte Alta, está na sua primeira vez e falou sobre a experiência.

“Muito bom. Tudo maravilhoso. A comida, os castelos e os passeios. Nossa, está tudo demais. É muito bonito isso aqui. Estou aproveitando bastante e já querendo a próxima vez, porque, com certeza, vou querer estar aqui novamente”, ressaltou.

O retorno do grupo está previsto para esta terça-feira, dia 7, após o almoço. Cerca de 7.800 idosos, divididos em 17 grupos, participarão das viagens até o dia 21 de novembro. Fotos de Pedro Borges – Secom/PMVR.