Barra Mansa realiza 8ª Conferência Municipal do Meio Ambiente

Durante o evento foram eleitos os novos titulares e suplentes do CONDEMA

Com a perspectiva de construir políticas ambientais públicas eficientes, com a participação da sociedade e entidades representativas, a Prefeitura de Barra Mansa por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizou nesta quarta-feira, dia 08, a 8ª Conferência Municipal do Meio Ambiente.

O evento ocorreu no Parque Natural Municipal de Saudade e reuniu diversas autoridades públicas. Durante a Conferência, foram eleitos os novos titulares e suplentes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

O anfitrião da Conferência e secretário da Pasta, Vinícius Azevedo, disse da sua satisfação em realizar a oitava edição do evento e ressaltou que a discussão sobre política ambiental é bem abrangente e deve envolver toda a sociedade civil.

EIXOS TEMÁTICOS – Dois importantes eixos temáticos foram debatidos durante a Conferência: O licenciamento ambiental e a regularização fundiária no município. Segundo Vinícius Azevedo, o município realiza atualmente quase a totalidade dos licenciamentos ambientais. “Algo em torno de 5% dos licenciamentos são encaminhados para o Instituto Estadual do Ambiente, os 95% restantes ficam a cargo do município”.

ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS AMBIENTAIS

Ainda durante a 8ª Conferência Municipal de Meio Ambiente foi realizada a eleição dos novos conselheiros do Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente).

A nova composição terá a participação de representantes das Secretarias de Meio Ambiente, de Planejamento Urbano, de Educação, além da UNIFAA, FAETEC, OAB, Rotary Clube, ACIAP, Sindicato Rural, Sindpass, ArcelorMittal, FS Ambiental, ONG Verde que Salva e APFAM.