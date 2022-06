Deputado apresentou um “plano B” para que segurados do INSS possam enfrentar os impactos da pandemia

O deputado federal Delegado Antonio Furtado divulgou uma importante novidade para os 37 milhões de aposentados e pensionistas que aguardam, desde 2020, a concessão do 14º salário. O benefício foi planejado para auxiliar os segurados no enfrentamento aos impactos gerados pela pandemia, mas não foi pago até o momento. Enquanto a proposição que estabelece o benefício ainda tramita, Furtado apresentou um “plano B” para agilizar a liberação do valor extra.

A ideia do parlamentar prevê a inclusão de uma emenda à MP (Medida Provisória) 1107/2022, determinando que aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) recebam, em dezembro de 2022, uma gratificação extraordinária no valor de um salário mínimo. Para isso, Furtado conta com o apoio do relator da MP, deputado Luis Miranda, que já sinalizou positivamente à sugestão.

Na manhã desta quarta-feira, dia 08, Furtado se reuniu com o líder do governo, deputado Ricardo Barros, para esclarecer detalhes da proposta. Barros adiantou que apresentará a emenda ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e que solicitará um estudo de viabilidade o mais breve possível. O deputado volta a se reunir com o líder do governo na próxima semana. O relator do projeto que estabelece o 14º salário, deputado Ricardo Silva, também participará do encontro.

Para custear o benefício, Furtado explicou que a alíquota da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) dos bancos será reajustada, aumentando o valor do tributo pago pelas instituições financeiras.

– Estamos buscando a liberação do abono extra por todos os caminhos possíveis. Cuidar dos aposentados e pensionistas, garantindo seus direitos, se transformou em uma meta, que tenho certeza, será alcançada. Estamos trabalhando muito para que esse benefício se torne realidade e seja concedido ainda esse ano. Negociar com o governo não significa fazer tudo o que queremos, mas sim, tudo o que é possível. Contem comigo, pois estamos juntos nessa luta – concluiu o deputado.