Fato aconteceu na Vila Santa Cecília e detido tem extensa ficha criminal

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por guardas municipais de Volta Redonda, suspeito de roubar um aparelho celular das mãos de um adolescente de 16 anos, nas proximidades da Praça Japão, na Vila Santa Cecília, nessa terça-feira (7).

O adolescente e uma amiga abordaram a inspetora Nilsandra e o guarda Marcus Vinicius, por volta das 12h, pedindo ajuda para reaver o telefone, descrevendo as roupas do suspeito e a bicicleta que usava. Os agentes pediram apoio, descreveram o fato e saíram à procura do homem.

Logo depois, os GMs Linhares e Hugo avistaram um homem saindo do prédio desativado do antigo hospital São Camilo, na Rua Lions Club, que usava outras roupas, mas a bicicleta era igual à descrição da vítima. O suspeito ainda tentou fugir, mas foi abordado pelos agentes e levado à 93ª DP (Delegacia de Polícia), onde foi reconhecido pela vítima.

As vestimentas descritas pela vítima foram encontradas pelos GMs, mais tarde, num cômodo do prédio inativo, provavelmente usado pelo suspeito como base para cometer os crimes.

Os guardas municipais ligaram para o número do celular da vítima e um homem atendeu, explicando que viu quando o suspeito jogou o aparelho na ciclovia próxima à Rodoviária Francisco Torres, quando fugia dos agentes. O aparelho foi devolvido ao adolescente.

O suspeito tem uma vasta ficha na polícia, com várias anotações criminais, tendo cumprido detenções no sistema prisional desde 2015, inclusive por envolvimento em homicídio, corrupção de menores e roubo majorado (2).

“O suspeito tem várias passagens pela polícia e certamente esse tipo de roubo vai diminuir na região, após essa prisão em flagrante. Quero parabenizar a ação dos GMs Nilsandra, Marcus Vinícius, Linhares e Hugo, sempre atentos aos locais onde ocorrem as práticas delituosas. O foco é a defesa da segurança pública”, salientou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Fotos cedidas pela Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública).

Secom/PMVR