Morre o radialista João Bosco

O radialista João Bosco Rebelo, de 66 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, por volta das 10 horas, na Santa Casa de Misericórdia, onde estava internado desde o dia 31 de maio, após ter sido encontrado caído e ensanguentado pela irmã, no quarto de sua residência, no bairro Vila Orlandélia, em Barra Mansa.

Bosquinho, como era tratado carinhosamente pelos amigos, estava em tratamento de diabetes e estava com dificuldades para enxergar. O empresário da área de transportes em Barra Mansa, Vivaldo Barbosa, chegou a oferecer um lugar no Asilo, no bairro Estamparia, mas Bosco preferiu tentar se recuperar em sua casa.

Bosco iniciou sua carreira na extinta Rádio do Comércio AM como repórter esportivo e passou também pela Rádio Sul Fluminense, onde mais tarde decidiu retornar a antiga casa até migrar para FM (Rádio Vibe). Há pouco tempo foi um colaborador como free lancer na Rádio Destaque Popular Online

O velório e o sepultamento ainda não foram definidos pela família.