Motorista é assassinado a tiros dentro de carro em Três Rios

Douglas Silva da Costa, de 28 anos, foi assassinado dentro de seu carro na madrugada desta quarta-feira, na Rua Rio Grande do Norte, no bairro Boa União, em Três Rios. Os agentes encontraram o veículo com os faróis acesos e com marcas de tiros no vidro do motorista. Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas quando chegou já encontrou a vítima sem vida.

Após a perícia, o corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Três Rios. O caso foi registrado na delegacia de Três Rios.