Câmara de Volta Redonda volta a exigir o uso de máscaras

O presidente da Câmara de Volta Redonda, Sidney Dinho (Patriota), anunciou nesta terça-feira (7), durante a sessão, que a Casa passará a exigir novamente o uso de máscara facial de proteção contra Covid-19.

A exigência vigorar já a partir desta quarta-feira (8). “É uma orientação que a gente vai passar, embora a maioria dos novos casos não seja grave”, disse o presidente da Câmara, lembrando que a sede do Legislativo é um ambiente fechado, que pode favorecer a contaminação.

A medida teve o apoio do presidente da Comissão de Saúde do Legislativo, Paulo Conrado (DC). “A gente fica preocupado porque as informações que chegam da Secretaria de Saúde e dos hospitais é que, embora seja de menor gravidade, a incidência de contaminação da Covid está bem alta. Então, a preocupação procede”, disse Conrado. “É uma medida que se faz necessária diante do aumento de casos de Covid na cidade nos últimos dias”. Acrescentou.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, Volta Redonda registrou, na semana entre 22 e 28 de maio, 406 casos positivos de Covid-19. O número é 83,7% maior que os 221 casos confirmados na semana epidemiológica anterior (12 a 21 de maio).

Ainda de acordo com o boletim divulgado nesta terça-feira, na última semana de maio a ocupação de leitos clínicos na rede pública chegou a 42%, enquanto a ocupação de leitos de UTI foi de 46%. Na rede privada, a ocupação de leitos de UTI estava em 11%. Na semana anterior, ainda segundo os dados da secretaria, os percentuais eram de 17%, 13% e 6%, respectivamente.