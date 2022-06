Dois suspeitos de participaram de um assalto a uma residência no final da madrugada de Domingo de Páscoa, em Abril, na Rua 100, no bairro Laranjal, foram presos pela Polícia Civil, de Volta Redonda.

Os dois suspeitos foram presos no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. No assalto, um homem e uma mulher foram feitos reféns por mais de sete horas. Ao deixar a residência, os bandidos fugiram no carro da vítima levando uma televisão, um aparelho de som, joias e dois celulares.

Do lado de fora da casa que estava sendo praticado o assalto, dois comparsas receberam os cartões de crédito da vítima que foram usados no roubo. O carro levado no assalto foi encontrado pelos agentes da Secretaria de Ordem Pública estacionado na Rua Padre Diogo Feijó, no bairro Voldac, também em Volta Redonda.

Delegado informa sobre os pertences levados no assalto

O delegado Luiz Jorge, da 93ª Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, informou que parte dos pertences levados pelos suspeitos já foram recuperados. “Fizemos uma investigação e descobrimos a participação de quatro envolvidos. Outros dois ainda estão sendo procurados e existe a suspeita de que eles possuem participação em outros roubos”, informou.