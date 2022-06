Inscrições podem ser feitas entre 09 e 24 de junho na Subprefeitura do Retiro; as aulas serão de 11 a 28 de julho

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Subprefeitura do Retiro e a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), em parceria com empresas cadastradas no SINE-VR (Sistema Nacional do Emprego), vai oferecer curso e formação para pedreiros em material refratário. As inscrições estão abertas a partir desta quinta-feira, 09, e podem ser feitas até 24 de junho na subprefeitura, na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, Retiro, das 8h às 17h. O telefone para contato é (24) 3346-6640.

O curso para 50 alunos será realizado entre os dias 11 e 28 de julho deste ano no CQP (Centro de Qualificação Profissional) Aristides de Souza Moreira, da Fevre, no bairro Aero Clube. As aulas serão divididas em duas fases: teórica e prática. No ato da inscrição, o candidato deve apresentar comprovação de conclusão do Ensino Fundamental e experiência no setor da construção civil como, por exemplo, ajudante, pedreiro ou pintor, além de Documento de Identidade, CPF, comprovante de residência e currículo profissional.

De acordo com o coordenador da Subprefeitura do Retiro, Jorge Ricardo da Silva, com o término das aulas, os alunos aprovados vão receber certificado de conclusão do curso. “Além disso, a formação pode render uma colocação nas empresas da região”, afirmou.