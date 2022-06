Presa segunda mulher supeita da participação no roubo no Laranjal

A segunda mulher suspeita de participação no assalto a uma residência no Laranjal, no dia 17 de abril deste ano, foi presa na tarde desta quarta-feira (8) pela Polícia Civil. Ela foi localizada à tarde no bairro Retiro, horas depois de os agentes prenderem um homem e uma mulher no Santo Agostinho. Um quarto suspeito de envolvimento no roubo segue sendo procurado e, segundo fontes da delegacia de polícia, a expectativa é de que ele seja encontrado nas próximas horas.

A casa assaltada fica na Rua 100. O delegado Luiz Jorge Rodrigues disse que os dois homens invadiram o imóvel por volta das 5 horas, rendendo o morador, de 61 anos. A mãe dele, de 84 anos, chegou à casa no início da manhã e também foi rendida.

A quadrilha passou cerca de oito horas mantendo mãe e filho reféns. Durante este período, as duas mulheres usaram cartões das vítimas para fazer saques e compras.

Os bandidos deixaram a casa por volta das 13 horas, levando os bens roubados no carro do morador, que foi abandonado no bairro Voldac. Com as prisões, parte do que foi levado no assalto foi recuperado. Também foram apreendidas mercadorias que podem ter sido fruto de outros roubos. Elas foram recolhidas numa caminhonete da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

O delegado acredita que a quadrilha seja responsável por outros assaltos idênticos praticados na cidade. O mentor do grupo, de acordo com o que apurou a polícia, fazia serviços de jardinagem, que usava para escolher os alvos. Informa Cidade