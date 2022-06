Preso homem acusado de matar vizinho em Paraíba do Sul

Policiais militares prenderam nesta quarta-feira, um homem, de 39 anos, acusado de ter matado o vizinho, José Gonçalves, de 63 anos, em Sardoal, uma área rural de Paraíba do Sul. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedida pela Justiça. A prisão ocorreu no distrito de Posse, em Petrópolis, na Região Serrana, do Rio de Janeiro.

Os agentes foram até a residência onde foram autorizados a entrar no imóvel. O dono da residência negou a presença do acusado que foi encontrado debaixo da cama. O acusado contou que tinha escondido a arma utilizada no assassinato nas proximidades de onde ocorreu o crime. Os policiais foram até o local e apreenderam a espingarda calibre 36 e 14 munições.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia, de Paraíba do Sul. Após o registro de ocorrência, ele foi transferido para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.