PRF flagra carreta bitrem irregular na Dutra, em Barra Mansa

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte, flagraram na terça-feira, dia 7, por volta das 17 horas, uma carreta bitrem transitando de modo irregular no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O veículo foi abordado e os agentes constataram que a carreta transitava com um cavalo trator e dois semirreboques, com comprimento total de 30 metros. Segundo os agentes, esse tipo de bitrem necessita de uma Autorização Especial de Trânsito (AET), pois o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) só permite circular sem autorização veículos com no máximo 19,80 metros de comprimento.

O veículo transportava dois contêineres, tipo de carga que devido ao risco potencial de acidentes graves, exige uma fixação específica do contêiner à carroceria do veículo. Essa fixação é feita através de quatro pinos metálicos conhecidos como DIFs, um em cada extremidade do contêiner o que garante o correto travamento da carga.

Ocorre que durante a fiscalização os policiais observaram que diversos desses DIFs apresentavam danos ou folgas e que alguns deles nem sequer estavam acoplados. Além disso, o veículo não possuía autorização especial de trânsito necessária e também transitava com excesso de peso de 13 toneladas.

Diante das infrações constatadas e do alto potencial de acidente grave o veículo fiscalizado foi retido para regularização além de ser autuado por transitar com dimensões excedentes sem AET, transitar com excesso de peso e transitar com equipamento obrigatório ineficiente.

A PRF tem intensificado as fiscalizações com foco no aumento da segurança viária, bem como intensificado as ações de educação para trânsito com objetivo de levar aos condutores informações relevantes e também levá-los a reflexão das atitudes comportamentais no trânsito que podem trazer mais cidadania e humanização e segurança