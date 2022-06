Já na quinta-feira, dia 9, a imunização com a Janssen, AstraZeneca e Coronavac acontecerá das 9h às 18h para maiores de 50 anos vacinados com a terceira dose até 9 de fevereiro. A aplicação acontecerá no Pronto Atendimento Paraíso. Nestes três dias, outras faixas etárias também serão contempladas e a lista completa está disponível nas redes sociais oficiais e no site institucional da Prefeitura de Resende.

– É mais um passo importante, alcançarmos uma nova faixa etária com a segunda dose de reforço ou quarta dose. O município tem sistemas de horário estendido e boa distribuição das doses com o objetivo de continuar obtendo êxito nessa campanha. Temos hoje uma ampla cobertura, que nos assegura alcançar todas as regiões do município. Essa eficiência já rendeu frutos e salvou vidas no município E é nessa mesma postura que iremos seguir avançando com a imunização – comentou o secretário municipal de Saúde, Jayme Neto.