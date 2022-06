Serviços recuperam via da entrada do Portal da Saudade até o Mergulhão, próximo do acesso ao Hospital São João Batista

A empresa responsável pelo recapeamento asfáltico em Volta Redonda começou a realizar o despejo de asfalto na Rodovia dos Metalúrgicos, no trevo do Cemitério Portal da Saudade até o Mergulhão, no bairro São Geraldo – nas proximidades do Hospital São João Batista.

As obras de asfaltamento em Volta Redonda ocorrem através de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Os serviços são fiscalizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

“Essa é mais uma parceria com o governador Cláudio Castro, a todo vapor em nossa cidade. Ele tem sido o maior parceiro da história de Volta Redonda. E nós somos muito grato. Graças a esse apoio, estamos reconstruindo Volta Redonda e ainda lançando novos projetos”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto, referindo-se a mobilização que deve ocorrer nos próximos dias que levará novo asfalto também para os bairros São Luiz, Pinto da Serra, Candelária e São Sebastião.

Operação tapa-buracos

A SMI também tem avançado com a programação de tapa-buracos na cidade, atendendo trechos nos bairros: Niterói, Cailândia, Vila Rica-Tiradentes, Aterrado, Vila Mury, Retiro, Tiradentes, Coqueiros, Parque das Ilhas, Minerlândia, Candelária, Belo Horizonte, Jardim das Américas, Volta Grande II, Santo Agostinho, São Lucas, 249, Belmonte, Vila Brasília, São Lucas, Vale Verde, São Luiz, Santa Cruz, Eucaliptal, Conforto, Jardim Cidade do Aço, Mirante do Vale, Nova São Luiz, Parque Vitória (Três Poços), Santa Rita do Zarur, Voldac, São Cristóvão, São João e Centro. Fotos: Cris Oliveira/Secom PMVR