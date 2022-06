Zoológico Municipal faz soltura de 26 animais em Volta Redonda

Aves como periquitão e ararinha-maracanã foram resgatadas, reabilitadas e devolvidas à natureza

O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) realizou na manhã desta quarta-feira, dia 8, a soltura de 25 aves da espécie periquitão-maracanã e uma ararinha-maracanã. Os animais foram soltos em uma área de preservação na cidade, após um período de reabilitação. De acordo com o coordenador do Zoo-VR, Jadiel Teixeira, os animais foram resgatados no ano passado em áreas urbanas do município, sendo que alguns filhotes de periquitão-maracanã estavam feridos.

“Esses animais foram frutos de um resgate e corriam risco de sofrer algum acidente. Os filhotes estavam em condição de risco, alguns deles já até feridos. Os animais chegaram ao Zoológico Municipal durante o ano de 2021, foram reabilitados, passaram por tratamento e exames, constatando que todos estão bem de saúde e aptos à soltura”, explicou.

O Zoológico Municipal conta com um programa de reabilitação e reinserção de animais silvestres na natureza. Ao receber um animal, um dos primeiros passos é oferecer tratamento médico-veterinário adequado, com objetivo de ingressá-lo novamente à natureza. Primeiro é feita uma avaliação física e comportamental para, em seguida, ser encaminhado à reabilitação onde receberá o tratamento.

O processo de soltura depende das habilidades do animal, segundo Jadiel Teixeira. Os animais mais recebidos pelo programa de reabilitação do Zoológico Municipal são as aves, como: periquitão-maracanã, maritacas, ararinha-maracanã, papagaio, coruja, tucano, urubu e ainda mamíferos como gambá e répteis como jabuti. Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.