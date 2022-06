Confronto envolve torcedores do Voltaço e Olaria, em Volta Redonda

Torcedores do Olaria Atlético Clube, que chegavam em um ônibus especial no início da noite de quinta-feira, para assistir o jogo contra o Volta Redonda, foram recebidos com agressões por parte da torcida do Voltaço. O confronto ocorreu em frente a entrada da CSN, nas proximidades do Estádio Raulino de Oliveira. A Polícia Militar interveio para tentar apartar a briga. O número de policiais era pequeno e torcedores do Voltaço chegaram a atirar objeto contra os torcedores e o ônibus.

Fogos de artifícios também foram aremessados. Segundo informações do local, alguns torcedores do Olaria ficaram acuados e feridos e houve revide. No final da partida, alguns componentes da Torcida Jovem foram impedidos deixar o estádio para que torcedores do time adversário, que vieram de carro, deixassem o local.

O jogo terminou empatado e foi válido pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Estadual A2. O gol do Volta Redonda foi marcado por Bruno Gallo e Paulo Vitor empatou para o Olaria. Na decisão, o Volta Redonda vai enfrentar o Macaé. O local da partida ainda não foi definida pela Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).

Série C

O Volta Redonda enfrenta o Remo (PA), na próxima segunda-feira, dia13, às 20 horas, no Estádio Raulino de Oliveira. A torcida promete comparecer em bom número para prestigiar a equipe.