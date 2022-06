Guarda Civil Municipal divulga nota sobre a realização de eventos

O comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), de Valença (RJ), Paulo Murat Junior orienta os interessados em promover eventos e festejos em espaços públicos no município. Segundo ele, os interessados devem abrir um processo administrativo no setor de Protocolo da prefeitura com, no mínimo, 30 dias de antecedência do evento.

– As pessoas interessadas em promover eventos e festejos em espaços públicos e necessitarem do apoio da Guarda Civil Municipal devem ficar atentas à necessidade de uma autorização prévia. Para a abertura do protocolo é necessária a apresentação de cópias da identidade e do CPF do requerente, além de um ofício com as principais informações do evento. O documento deverá informar data e horário de realização, local preterido e duração do festejo. Caso seja necessário o fechamento de trânsito, o pedido também deverá constar no requerimento para análise da Guarda Civil Municipal – orientou o comandante da Guarda Civil Municipal.