Homem é assassinado no bairro Lavapés, em Resende

Marcos Vinícius Thomaz da Silva, de 20 anos, foi assassinado no final da noite da quarta-feira, dia 8, na Rua Prefeito Clodomiro Maia, no bairro Lavapés, em Resende.

Marcos Vinícius foi baleado no peito. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que a levou ao Hospital de Emergência, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Militar, parentes do rapaz relataram que ele estaria

envolvido com o tráfico de drogas. No entanto, não souberam dizer quem pode ser o autor do homicídio.