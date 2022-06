Oficina de compostagem é realizada no Parque Natural de Saudade

Evento contou com ação educacional e palestra para estudantes do colégio Washington Luiz. Atividades fazem parte das ações da Semana do Meio Ambiente

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizou nesta quinta-feira, dia 9, uma oficina de compostagem no Parque Municipal Natural de Saudade. A atividade envolveu alunos do 9° Ano da Escola Municipal Washington Luiz, que puderam ver de perto o processo de montagem de uma composteira, seu funcionamento e importância para o meio ambiente.

A Gerente de Unidade de Conservação e Recursos Hídricos, Carolina Lacerda, destacou a atividade realizada e ressaltou sua importância para o aprendizado dos alunos e seus benefícios para o meio ambiente.

“Hoje os participantes puderam ver passo a passo como fazer uma compostagem, que é um processo simples de se fazer e que pode ser feito em casa. Esperamos que os alunos saiam daqui hoje podendo repassar esses conhecimento adquirido aos familiares, e que a compostagem domiciliar seja cada dia mais utilizada. ” destacou Carolina.

Presidente da Fundação Cultura e palestrante da atividade, Marcelo Bravo descreveu durante a oficina o processo de compostagem e destacou o conhecimento que pôde ser passado para os alunos.

“Uma composteira doméstica é tanto para quem quer se especializar quanto para quem tem aquele vasinho de planta e quer praticar um contato com a natureza de forma orgânica, produzir o seu próprio adubo e deixar suas plantas mais bonitas. Além de ter uma finalidade estética, a compostagem é um constante exercício de conscientização e cuidado com o meio ambiente”.

AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A Prefeitura de Barra Mansa também realizou nesta quinta-feira, 9, a ação ‘Educação Ambiental: Desafios do Século XX’. O projeto aconteceu na Escola Municipal Vila Maria, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Os alunos puderam trabalhar na elaboração de um mapa ambiental.

As atividades fazem parte das ações da Semana do Meio Ambiente, que seguem até sábado, 11. Nesta sexta-feira, 10, haverá descarte solidário, doação de mudas e recolhimento de “lixo eletrônico”, no Corredor Cultural, das 9h às 13h. O encerramento será com o ‘Corredor de Bem estar e Sustentabilidade’, no mesmo local e horário. Fotos: Paulo Dimas