Prefeitura de Volta Redonda promove ‘Ação Cidadania’ no Roma

Evento levou ações sociais, de saúde e atividades recreativas e esportivas para moradores do bairro

Os moradores do conjunto habitacional “Minha Casa, Minha Vida” do bairro Roma, em Volta Redonda, receberam o projeto “Ação Cidadania” nesta quinta-feira, dia 9. Realizado durante todo o dia, o evento foi idealizado pela SMAC (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) e também contou com a participação de outras secretarias, que promoveram ações sociais, de saúde, atividades recreativas e esportivas para os moradores do bairro. A Fundação Leão XIII também estava presente e distribuiu gratuidades para a emissão de documentos, como identidade civil e certidões de nascimento.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, falou sobre a importância de o projeto se aproximar das comunidades, levando serviços essenciais para os moradores.

“É de extrema importância para nós, da assistência social, levarmos os serviços da Prefeitura para perto da nossa população. Iniciamos esse projeto no ano passado, retomando o trabalho social nos residenciais do ‘Minha Casa, Minha Vida’, que ficou 4 anos parado, e seguiremos percorrendo todas as comunidades. Precisamos oportunizar e empoderar os cidadãos de nosso município, principalmente aqueles que mais necessitam do poder público”, destacou Carla Duarte.

Durante a ação, a moradora do bairro, Silvana Aparecida Bernardes, de 37 anos, tirou a 2ª via da certidão de nascimento da sua filha, e também aproveitou para tomar a 3ª dose da vacina contra a Covid-19, aferir a pressão e medir a glicose.

“É muito importante este projeto, porque temos dificuldades, não só da vacina, mas também para tirar um documento, como consegui hoje com a certidão de nascimento da minha filha, que estava precisando muito. É uma novidade boa, foi muito interessante ter vindo para cá e estou muito feliz com este projeto”, comemorou.

O morador Renan Pagliares, 60 anos, foi levar o seu neto para cortar cabelo e também passou pela barraca do CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), buscando ajuda para resolver pendências com a documentação da sua esposa.

“Me sinto muito bem, porque eles chegam para ajudar a gente. Aqui no Roma precisa desta ajuda da Prefeitura e ela está sempre aqui nos ajudando. Eu, particularmente, tenho muita ajuda. O CREAS está sempre me apoiando nos cuidados com a minha esposa que tem ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica). Já me ajudaram quando precisei ir para o Rio, na compra de aparelhos também. Então é muito legal este tipo de ação indo nos bairros para ajudar a população”, falou.

Já a moradora Ana Maria de Jesus, de 71 anos, estava toda radiante após receber uma massagem.

“Muito bom, gostei mesmo, amei. Tomei a vacina, já fiz a sobrancelha, cortei o cabelo e estava recebendo uma bela massagem. Melhor maneira de começar o dia. Estou me sentindo uma rainha, uma princesa”, disse.

Atividades

Dentre as atividades realizadas, os moradores tiveram a oportunidade de se vacinar contra Influenza e Covid-19; aferir a pressão e medir a glicose; receber orientações e auxílio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH); cortar cabelo, designer de sobrancelha e massagem relaxante; receber orientações sobre a criação de horta e plantio de mudas com profissionais da secretaria de Meio Ambiente (SMMA); apresentação de trabalhos desenvolvidos pela secretaria de Educação (SME); preenchimento do Cadastro Único (CadÚnico) e divulgação de informações sobre ações e serviços do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), auxílio na montagem de currículos, apresentação de cursos, inscrições para inserção no mercado de trabalho e ajuda na emissão de documentos promovidas pela Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv), entre outros, como participar de atividades recreativas com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Fotos de Cris de Oliveira – Secom/PMVR.