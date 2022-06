PRF flagra jovens com drogas na Dutra, em Itatiaia

A equipe DELTA da 7ª DEL PRF, em fiscalização de combate ao crime, no km 318 da Dutra, em Itatiaia, por volta de 00h30min desta quinta-feira, abordou um veículo VW/Virtus AF, com placas de São Paulo/SP, tendo como ocupantes um casal, o condutor de 24 anos e passageira de 19 anos.

Durante a abordagem foi sentido forte odor de maconha vindo do interior do veículo. Ao ser realizada revista, foram encontradas quantidades de maconha (aprox. 6 gr), haxixe (aprox. 5 gr), MDMA – ectasy em pó (aprox. 1gr), além de acessórios para consumo dos entorpecentes, como “dichavador”, papel “seda”e piteiras, nos pertences do condutor que afirmou que as drogas seriam para seu consumo recreativo.

Diante dos fatos, o material foi apreendido para posterior destruição. Foi lavrado o Termo Circunstanciado de ocorrência em desfavor do condutor de 24 anos, que será remetido ao MP e o casal foi liberado para seguir viagem.