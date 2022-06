Evento de fomento ao comércio une ações de saúde, esporte, lazer, cultura, gastronomia e sociais neste sábado, 11, das 9h às 18h

A Vila Santa Cecília, um dos principais centros comerciais de Volta Redonda, vai sediar neste sábado, 11, véspera do Dia dos Namorados, a segunda edição 2022 da “Rua de Compras”. O projeto é realizado em parceria pela Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas). A iniciativa, com o objetivo de fomentar o comércio local, terá também ações de saúde, esporte, lazer, cultura, gastronomia e sociais, das 9h às 18h.

A “Rua de Compras” vai ocupar as ruas 14 e 16, na Vila, além de suas transversais. O tráfego de veículos ficará interrompido desde a madrugada de sábado, 11, até 19h30. Os motoristas serão orientados, durante todo o dia, por agentes da Guarda Municipal. As ruas do centro comercial vão abrigar praças de alimentação com foodtrucks e haverá brinquedos infláveis por toda avenida.

As secretarias municipais também farão ações durante o evento. A Secretaria de Ação Comunitária (Smac) vai levar para a Vila Santa Cecília a Brinquedolândia e com o Caminhão de Cabeleireiro/Trancista; a Secretaria de Meio Ambiente (SMMA) vai realizar mais uma edição do espaço de adoção “Família Animal”; e a Secretaria de Saúde (SMS) terá um estande com diversos serviços.

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) preparou uma programação diversificada, que vai agradar toda a família. Pela manhã, tem apresentação da Banda e do Coral Municipal, em frente ao Cine 9 de Abril; o Bloco Carnavalesco Pé de Galinha vai desfilar entre as ruas 14 e 16, a partir das 10h30; e de meio-dia às 13h, e haverá show de música instrumental com Rodrigo Guerra e Juliano Miguel, no palco principal do evento, sob o Memorial Getúlio Vargas, na Praça Rotary. No Memorial Zumbi, pela manhã, terá troca de livros, trancistas e apresentação de capoeira. Durante o dia também terá Feira de Artesanato e está prevista uma intervenção de grafite.

“Queremos repetir o sucesso da primeira edição de 2022, no dia 7 de maio, véspera do Dia das Mães, que atraiu milhares de pessoas para a Avenida Amaral Peixoto. Esse evento colabora com a retomada do comércio na cidade, após a pandemia da Covid-19. A ‘Rua de Compras’ movimenta a economia, valorizando o comércio e serviços locais, atraindo moradores e pessoas dos municípios vizinhos, que vêm por conhecer o potencial e a diversidade que Volta Redonda oferece”, disse o assessor especial da prefeitura, Rogério Loureiro. Secom/PMVR / Fotos de arquivo