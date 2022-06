A intervenção foi viabilizada através de emendas do parlamentar, que somadas, chegam a aproximadamente R$ 6 milhões de reais

O deputado federal delegado Antonio Furtado acompanhou na manhã desta sexta-feira, dia 10, o início das obras de drenagem, recuperação e asfaltamento da Estrada Roma – Getulândia. A intervenção foi viabilizada através de emendas do parlamentar, que somadas, chegam a aproximadamente R$ 6 milhões de reais. No final de abril, o deputado esteve no local para conversar com moradores e anunciar que a execução da obra começaria em breve. Na ocasião, Furtado estava acompanhado do prefeito Antônio Francisco Neto, de Volta Redonda, e de José Osmar de Almeida e Babton Biondi, prefeito e vice de Rio Claro, respectivamente.

A via, que é um importante trajeto para quem precisa se deslocar entre Volta Redonda e Angra dos Reis, está em péssimas condições de infraestrutura e iluminação. Estima-se que cerca de 2 mil veículos passam pelo trecho diariamente. A atual situação, que coloca em risco a vida de motoristas e moradores do entorno, já começou a ser solucionada conforme o compromisso firmado por Furtado.

Furtado destacou que, hoje, com o início das obras, os milhares de usuários que passam pelo local, além da população que reside no entorno, têm motivos para comemorar. O deputado ainda acrescentou que os resultados positivos são gerados através de um trabalho sério e responsável, atento às necessidades coletivas das cidades.

– Percorro os municípios justamente para conhecer de perto quais são as demandas, onde estão os problemas e entender como posso colaborar para resolvê-los. Quando identificamos as necessidades, planejamos soluções de forma mais assertiva e eficiente. Essa obra tem uma enorme abrangência e vai melhorar bastante a rotina de quem realiza o percurso todos os dias. O sonho de ver essa estrada asfaltada vai se tornar realidade e isso também é fruto de importantes parcerias com os prefeitos das cidades que margeiam a via – frisou.