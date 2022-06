Casal utilizando documentos falsos é preso em Pinheiral

Policiais militares prenderam em flagrante na tarde desta sexta-feira, um homem, de 36 anos, e uma mulher, de 32, por utilizarem documentos falsos para abertura de uma conta bancária na agência da Caixa Econômica Federal (CEF), de Pinheiral.

O gerente da agência desconfiou dos suspeitos e acionou os policiais militares. Segundo a Polícia Militar, com a mulher, que ainda estava dentro da agência, foram apreendidas duas carteiras de identidade com nomes diferentes e dois telefones celulares.

O homem foi detido do lado de fora do banco, com uma CNH digital no celular e uma carteira de trabalho. O aparelho telefônico também foi apreendido. Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, de Pinheiral. Como se trata de uma agência estatal, os agentes foram orientados a levar os dois para a sede da Polícia Federal, em Volta Redonda.