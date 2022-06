Atividade que pode salvar vidas vai acontecer nesta quinta-feira para alunos da Escola Municipal Professor Oswaldo Rocha Camões

Empenhada na orientação preventiva sobre situações emergenciais, a Defesa Civil de Resende está preparando mais um exercício de simulação, dessa vez voltado para a educação. Nesta quinta-feira, dia 9, a equipe estará na Escola Municipal Professor Oswaldo Rocha Camões, na Vargem Grande, para realizar a simulação e ensinar os alunos a se protegerem em casos de situações emergenciais. A atividade acontece às 8h30.

De acordo com o diretor geral da Defesa Civil de Resende, Flávio Germano, o exercício é válido para situações como incêndios e desmoronamentos. As instruções vão desde o caminho que deve ser seguido, passando pelo método de deslocamento, até a o desenvolvimento de senso de responsabilidade dos alunos mediante situações emergenciais.

Farão parte da atividade, no total, 305 alunos, sendo 153 no turno da manhã e 152 no turno da tarde. A atividade tem previsão de duração de aproximadamente 40 minutos e passa não só pelos alunos, mas também pelos professores e inspetores, que também serão instruídos.

– Esse tipo de atividade é de suma importância e realizamos torcendo para que nunca precisem utilizar os conhecimentos. No entanto, o trabalho da Defesa Civil é, antes de mais nada, prevenir e orientar caso as situações emergenciais aconteçam. Buscamos transmitir isso de uma forma simplificada e didática, para que sejam assimilados pelos alunos. Prevenção é sempre um caminho importante, principalmente quando podemos, através disso, salvar vidas – comentou o diretor.

Os exercícios acontecem periodicamente em diversos setores, como no Centro Administrativo da prefeitura e com a comunidade em ruas públicas. As ações preventivas formam uma das principais diretrizes da Defesa Civil, que busca se antecipar às situações que possam colocar a população em risco.