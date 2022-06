Objetivo é firmar parcerias para garantir mais atividades para a população da cidade

Diretores do Sesc-RJ (Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro), que integra o Sistema Fecomércio, estiveram nesta sexta-feira (10) em Volta Redonda. A visita serviu para que eles pudessem conhecer de perto as estruturas esportivas, de lazer e culturais da cidade. O objetivo é firmar parcerias para garantir mais atividades para a população. A visita ocorreu após uma reunião realizada no Sesc, na última terça-feira (7), na cidade do Rio, com o presidente Antonio Queiroz.

Acompanharam a comissão do Sesc o assessor especial da Prefeitura de Volta Redonda, Deley Oliveira, os secretários municipais de Esporte e Lazer, Rose Vilela; de Cultura, Anderson de Souza, além dos subsecretários das pastas, Daniel Alves (Esporte) e Alan Teixeira (Cultura); e do presidente do Sicomércio-VR (Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo de Volta Redonda), Levi Freitas.

O grupo esteve no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal; Zoológico Municipal, Memorial Zumbi dos Palmares e Biblioteca Municipal Raul de Leoni, todos na Vila Santa Cecília; o Parque Aquático Municipal e a Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac.

Deley Oliveira disse que as conversas entre o Poder Público e o Sesc estão acontecendo e espera que a parceria se concretize o mais breve possível.

“Nossas estruturas junto à vontade política do presidente do Sesc-RJ, Antonio Queiroz, e do prefeito Neto, é a simbiose perfeita. Já tinha um relacionamento de amizade com o Queiroz e estou com muita esperança que essa parceria vai acontecer. O Sesc é uma grife espetacular e é o que falta em Volta Redonda, que é a capital do Sul Fluminense; a cidade que mais tem comerciários. Queremos juntar isso com a Asvre (Associação dos Servidores Municipais), com o funcionalismo público. Precisamos sentar e achar um modelo, pois essa sinergia já existe. Tenho muita esperança de que isso vai dar certo”, falou Deley.

A assessora da Diretoria de Programas Sociais do Sesc-RJ, Patrícia Amorim, agradeceu a recepção que a comissão da entidade teve em Volta Redonda e revelou ter ficado impressionada com a estrutura que o município tem e o potencial para desenvolver ações nas áreas de esporte, lazer e cultura.

“Fomos muito bem recebidos por toda a equipe do prefeito Neto. Viemos conhecer as instalações da cidade para buscar, dentro dos programas que a gente já realiza, encaixar uma parceria. A vinda foi muito rica para nós da capital, porque percebemos que o ‘vizinho’ está muito bem equipado e podemos trazer os serviços. Nossa missão é oferecer possibilidades de acesso à cultura e ao esporte”, disse.

A diretora regional do Sesc-RJ, Regina Pinho, destacou que o presidente Queiroz tem buscado fortalecer as parcerias e também agradeceu a recepção que teve em Volta Redonda.

“Nós, da equipe do Sesc, fomos muito bem atendidos pelo prefeito e os secretários. Essa visita é importante para podermos conhecer melhor os equipamentos de cultura, lazer e esporte, que são muitos e estão excelentes. O propósito do presidente quando nos pediu para vir aqui é ver e enxergar o que podemos fazer juntos com a prefeitura e melhorar a vida das pessoas. Fiquei encantada com a cidade”, afirmou.

O presidente do Sicomércio-VR, Levi Freitas, disse que espera poder trabalhar junto ao sistema Fecomércio para explorar o potencial que Volta Redonda possui nas áreas de cultura e lazer.

“A Fecomércio tem um sistema de privilegiar as cidades onde os sindicatos são atuantes e funcionam regularmente e bem. Como o de Volta Redonda se enquadra nesta categoria, isso está nos possibilitando fazer esta parceria. Volta Redonda merece”, declarou. Fotos: Cris Oliveira/Secom PMVR