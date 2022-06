Um homem foi preso na noite de quinta-feira, após quebrar portas, divisórias e pichar uma parede e um ar-condicionado, no banheiro público que fica localizado na Praça Pedro Cunha (Largo da Feira), no Centro, de Barra do Piraí.

Populares filmaram a ação do homem e a Guarda Municipal foi acionada. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia de Barra do Piraí e vai responder por dano ao patrimônio público.