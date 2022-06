A Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) de Angra dos Reis prendeu esta semana um homem de 38 anos acusado de estuprar suas duas filhas – de 17 e 12 anos de idade. Ele foi denunciado por uma tia das menores, em maio.

Segundo a polícia, os abusos vinham sendo praticados há dois anos, depois que a mãe das meninas saiu de casa porque era constantemente agredida por ele. Na Deam, as vítimas disseram que ele alegava o desejo de matar as saudades da mãe delas.

A prisão, com ordem judicial, foi realizada no bairro da Japuíba. As duas menores estão sob os cuidados de uma irmã já adulta. O pai foi autuado por estupro de vulnerável.