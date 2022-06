Honda roubado é recuperado na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) recuperaram no início da tarde desta sexta-feira por volta de14 horas, um veículo Honda HR-V Touring, com placa de Chapecó (SC), tendo como ocupantes um casal, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante inspeção veicular minuciosa foi verificado indícios de adulteração. O veículo abordado pela PRF era licenciado em Belo Horizonte (MG), com registro de roubo em 17 de setembro de 2020, no município de São Gonçalo (RJ).

O casal foi detido e o condutor alegou que havia comprado o veículo através de um site na internet (OLX). A ocorrência foi levada para a Delegacia de Polícia de Barra Mansa.