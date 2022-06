PRF recupera veículo furtado na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) recuperaram no final da manhã desta sexta-feira, por volta das 10h45min, no km 287, no Posto da PRF, na Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Os policiais abordaram um veículo VW Gol 1.0L MC4, com placa de Belo Horizonte (MG), tendo como ocupantes um casal. Durante fiscalização foi observado que alguns itens de identificação apresentavam indícios de adulteração e que se tratava de um clone.

O veículo abordado tinha registro de furto em 6 de janeiro de 2021, no Rio de Janeiro. O condutor alegou que o veículo é locado pela empresa em que trabalha para ser utilizado em serviço.

O casal foi detido e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, para os devidos procedimentos.