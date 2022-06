Numa reunião ocorrida na manhã desta sexta-feira, dia 10, que contou com a presença do diretor de Gente, Gestão e Diversidade, Leonardo Abreu, e representante do sindicato, ficou decidido colocar para avaliação e votação da proposta do Acordo Coletivo 2022-2023. A proposta é a mesma que foi recusada pelos metalúrgicos em Volta Redonda, no último dia 27 de maio.

A votação está marcada para quarta-feira, dia 15, de 6 às 16h, na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, e das 6 às 13h na portaria da CSN Porto Real.

A proposta é a mesma aprovada pelos trabalhadores da mina de Casa de Pedra, representados pelo sindicato Metabase, sindicato dos Técnicos e Sindicato dos Engenheiros. Também aprovaram os funcionários do grupo em Arcos (MG), da Prada Distribuição (Mogi das Cruzes, Bebedouro e Piracicaba, em São Paulo, e Contagem, em Minas), Prada Santo Amaro (SP) e CSN Paraná.

A proposta prevê reajuste de salarial de 12% para os trabalhadores com vencimentos de até R$ 5 mil e o mesmo percentual para técnicos e aqueles que estão no primeiro nível de liderança. Para os metalúrgicos que ganham acima desse valor, o reajuste será de 10%. Todos retroativos a 1° de maio.

Veja os demais itens:

– Cartão alimentação – R$ 500,00, com desconto de 5% a título de participação.

– Reembolso creche – R$ 652,00.

– Crédito extra no cartão alimentação no valor de R$ 900,00 em duas parcelas, a primeira em cinco dias úteis após a assinatura do acordo e a segunda no dia 16 de dezembro de 2022.

– Crédito extra de R$ 900,00 no cartão alimentação pelo Banco de Horas, a ser pago para os trabalhadores que registram ponto, supervisores e coordenadores e, até cinco dias após a assinatura do acordo.

– Criação de comitês para avaliar propostas de possíveis melhorias nos serviços de saúde e alimentação

– Abono 2021 – pagamento de abono em substituição da PPR de 76% do Target, representando 1,9 salário em até cinco dias úteis após a assinatura do acordo.