Beneficiados receberam os dispositivos no CER III, que é referência e atende 12 cidades da região

Trinta e oito pacientes do Centro Especializado em Reabilitação (CER III), que funciona na Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no bairro Niterói, em Volta Redonda, receberam próteses novas entregues pelo centro nesta semana. Os dispositivos foram fabricados a partir das medidas e necessidades funcionais de cada indivíduo para ajudá-los a terem mais qualidade de vida. As últimas próteses foram entregues pelo setor em dezembro do ano passado.

Conforme o coordenador do CER III, Vladimir Lopes de Souza, durante as entregas, cada pessoa que irá receber o equipamento também realizará uma prova final do dispositivo.

“Estamos entregando as próteses das avaliações realizadas no mês de abril. Essas próteses são destinadas aos usuários de 12 municípios da região, uma vez que Volta Redonda é referência nesse atendimento. Nem todos os pacientes podem utilizar uma prótese. Então os que estão aptos são agendados, de acordo com a disponibilidade da empresa responsável pela confecção das próteses. Caso seja observada a necessidade de ajustes ou correções, serão feitas as alterações”, explicou o coordenador.

Os pacientes elegíveis passam por uma primeira avaliação, na qual são feitas uma medição e, em seguida, eles são agendados para receber a prótese provisória. Em média, esse encaixe provisório fica com o paciente em torno de seis meses, até se adaptarem. Após esse prazo eles recebem o definitivo.

“No encaixe provisório é possível moldar até que ele fique perfeito para a utilização do usuário. É muito importante que o usuário mantenha o coto enfaixado, sempre com as mesmas características da última medida, pois qualquer alteração impossibilita que ele receba a prótese”, explicou Vladimir, ressaltando que após o recebimento dos equipamentos, os pacientes continuam seus tratamentos na unidade.

Dentre os beneficiados, estava o senhor Celio Rodrigues, 68 anos, morador do bairro Casa Amarela, em Piraí.

“Essa é a primeira prótese que recebo e estou muito agradecido e feliz. Minha expectativa é de agora poder caminhar e visitar meus parentes. Eu era caminhoneiro e muito ativo, e ficar em casa me deixava triste. Agora quero retomar algumas atividades que eu fazia e ter mais mobilidade. Já vi pessoas com próteses dirigindo, subindo escadas. Quero uma vida nova”, disse o senhor Celio.

Atendimentos

O Centro Especializado de Reabilitação, que funciona hoje na sede da SMS, no antigo Hospital Santa Margarida, atende pacientes com deficiências visual, física e intelectual de Volta Redonda e de outros 12 municípios da região.

Os pacientes são atendidos e acompanhados por uma equipe multidisciplinar, que se dedica à avaliação, prescrição, preparação, dispensação, adequação e treinamento para a entrega de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, além de promover a autonomia do paciente e melhora da qualidade de vida.

Novo centro de reabilitação

Até o final do ano, o CER III passará a funcionar na Arena Esportiva da Voldac, nos moldes do Estádio da Cidadania, que une a parte esportiva a um complexo de saúde. Para isso, um dos prédios do complexo esportivo está sendo adaptado para atender Pessoas com Deficiência (PCDs) de toda a região, e vai contar com oficina ortopédica, onde serão confeccionadas órteses e próteses ajustadas.

As intervenções, em uma área de aproximadamente 2,1 mil metros quadrados, iniciaram no último mês de janeiro e o espaço já recebeu escadas em estrutura metálica, emboço das paredes e tubulação de combate a incêndio. Agora, a adequação da estrutura passa por passagem de eletrocalhas e instalações elétricas, aplicação de contrapiso, tratamento das estruturas metálicas e regularização das paredes. A previsão é que em outubro a obra esteja concluída. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.