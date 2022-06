De sábado a segunda-feira, doses contra gripe e Covid-19 serão aplicadas em diversos pontos da cidade

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove novo plantão de vacinação neste feriado prolongado de Santo Antônio – padroeiro do município. De sábado a segunda-feira (11 a 13/6), doses da vacina contra a gripe e Covid-19 serão aplicadas em diversos locais. O serviço de testagem também será oferecido neste período.

Sábado

Uma edição especial da vacinação acontecerá na Rua de Compras, que será realizada neste sábado, dia 11, das 9h às 16h, na Vila Santa Cecília. Também haverá aplicação de doses nas UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) Conforto e Vila Mury, das 8h às 16h. No Zoológico Municipal (Zoo-VR), a vacinação é das 9h às 16h; e nos shoppings Sider e Park Sul, das 10h às 20h.

Domingo

No domingo, dia 12, as doses das vacinas serão aplicadas nas UBSFs Conforto e Vila Mury, das 8h às 16h. No Zoológico Municipal, das 9h às 16h. Já no shopping Park Sul, das 10h às 20h, e no Sider Shopping, das 14h às 20h.

Segunda-feira

Na segunda-feira, dia 13, as doses seguirão sendo aplicadas nas UBSFs Conforto (das 8h às 16h) e Vila Mury (das 8h às 18h30), e nos shoppings Sider e Park Sul, das 10h às 20h.

Testagem para Covid-19

Todos os dias – de sábado a segunda – haverá realização de testes para Covid-19 na central de testagem (Rua 546, nº 95A – bairro Jardim Paraíba), em funcionamento das 8h às 18h30, e nas UBSFs Conforto (das 8h às 16h) e Vila Mury (das 8h às 18h30).

A secretaria de Saúde recomenda o agendamento dos testes pelo site: www.voltaredonda.rj.gov.br. Entretanto, os locais também atenderão a livre demanda, ou seja, pacientes sem agendamento prévio também poderão ser assistidos. A secretaria ressalta, no entanto, que o paciente opte pelo sistema de agendamento para organizar o trabalho nos locais e reduzir a fila de espera.