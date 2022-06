Policiais Militares do 28º BPM (Volta Redonda) acabaram com um “ponto de observação” montado por traficantes de drogas, que agem no condomínio Ingá II, no bairro Santa Cruz. A operação ocorreu na manhã desta sexta-feira (10), sem resistência por parte dos criminosos, e deve significar o início de uma presença mais efetiva da PM no local.

“Trata-se de uma operação da Polícia Militar de reintegração, recuperação de espaços pelo poder público, em que destruímos uma ‘casa mata’ usada como ponto de observação por traficantes”, disse o comandante do 28º Batalhão, Coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva.

O comandante assegurou também maior presença policial no local, para evitar que a situação regrida no condomínio. “Vamos reforçar a presença naquela região, para evitar que os bandidos retomem esse espaço hoje retomado”, destacou. Com cobertura, cadeiras e até um sofá, a estrutura montada pelos traficantes ficava estrategicamente localizada em um ponto que permitia a visualização do acesso ao condomínio, feito a partir da Avenida Nossa Senhora do Amparo.

A presença de suspeitos de serem olheiros do tráfico na estrutura desmontada era ostensiva. Pouco antes da chegada da polícia militar no condomínio, pelo menos três pessoas estavam no local. Todos fugiram ao perceberem a presença da PM. (Fotos: PM/Divulgação)