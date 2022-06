Um homem foi detido com cocaína e maconha na tarde deste sábado (11) no bairro Siderlândia em Volta Redonda.

Com ele foram apreendidos 94 pinos de cocaína, oito tambores da mesma droga e 10 tiras de maconha. A PM informou que o suspeito foi visto sentado em uma escada do bairro com uma sacola em mãos. Dentro da sacola, estavam as drogas.

Ele foi levado à delegacia. Até o momento, não havia informações se ele permaneceu preso. (Foto: PM/Divulgação)