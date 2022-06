Policiais civis solicitaram aos policiais militares para auxiliar nas diligencias sobre um roubo que ocorreu no dia 9 de junho (quinta-feira), na padaria que fica localizada no bairro São José das Palmeiras, em Valença.

Os policiais militares acompanharam pelo vídeo a ação dos suspeitos e reconheceram um deles que estava encostado na grade da padaria, antes do assalto. Os agentes foram até a casa do suspeito, mas não o encontrou.

Depois foram até a casa de um amigo do suspeito, mas nada de ilícito foi encontrado. Na residência, a polícia percebeu que um dos suspeitos ficou nervoso e preocupado com a presença dos agentes.

Durante as buscas foram encontrados próximo as bananeiras as roupas usadas no roubo que foi reconhecida pela vítima. O suspeito e o seu pai foram conduzidos para a Delegacia de Polícia. As partes foram ouvidas e liberadas.