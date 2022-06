PRF flagra condutor embriagado na Dutra, em Penedo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava realizando fiscalização de alcoolemia referente à Operação Divisas, por volta das 16 horas, deste sábado quando abordou uma caminhonete Fiat/Toro, conduzida por um homem, de 41 anos, no km 311, na rotatória da Rodovia Presidente Dutra no acesso ao distrito de Penedo, em Itatiaia.

Durante abordagem, os agentes perceberam que o carona estava consumindo uma lata de cerveja. Ao lado do motorista havia uma lata de cerveja aberta no console do veículo.

Perguntado se havia ingerido bebida alcoólica, o condutor informou que havia tomado uma cerveja em casa, além de estar exalando odor etílico no hálito, sendo solicitado a fazer o teste do etilômetro (bafômetro) e aceitado. Ao ser submetido ao teste etílico foi comprovada a embriaguez ao volante, com resultado 0,59 mg/L.

Desta forma, foi comprovado o crime de embriaguez ao volante. O condutor recebeu voz de prisão em flagrante e a ocorrência foi apresentada na 99ª Delegacia de Polícia, de Itatiaia.

Além da prisão por embriaguez ao volante, foi lavrada a devida multa de trânsito por dirigir sob influência de álcool no valor de R$ 2.934,70 e o veículo ficou retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado e em condições de conduzi-lo.