PRF flagra motorista com a CNH suspensa na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização de combate ao crime quando abordaram no final da noite de sexta-feira, por volta das 23h30min, um veículo I/Peugeot 307 Feline, com placa de Bertioga (SP), no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia (RJ).

Durante consulta na documentação apresentada pelo condutor, de 46 anos, os agentes verificaram que ele estava com o direito de dirigir suspenso de 15 de dezembro de 2021 até 15 de dezembro de 2022. O condutor foi detido, mas, liberado após assinar Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) da PRF se comprometendo a comparecer em juízo quando for intimado.

Além de ter que responder pelo crime de menor potencial ofensivo, foi lavrada a devida multa de trânsito por dirigir com CNH suspensa no valor de R$ 880,41 e o veículo ficou retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado para prosseguir viagem.