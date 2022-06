Construção civil de subestação de energia está na fase final e próximo passo envolve instalações elétricas

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) está finalizando os trabalhos de construção da nova subestação de energia elétrica, que está sendo construída no pátio da secretaria de Infraestrutura (SMI), no Retiro. A construção tem o objetivo de melhorar o sistema de bombeamento de água para o complexo Vila Brasília.

De acordo com o engenheiro do Saae-VR, Sérgio Meira, a obra está com mais de 70% dos trabalhos concluídos, finalizando a parte de construção civil: “Agora falta assentar os dutos para a passagem de cabos elétricos, finalizar a calçada e instalar os transformadores e a cabine blindada”, explicou.

Nesta semana, a obra também contempla a construção da rampa que dá acesso ao espaço que vai abrigar a subestação. O imóvel já foi pintado, faltando detalhes de acabamento. A parte elétrica da obra já foi licitada, os equipamentos como painéis e transformadores já chegaram, e a previsão é que o novo sistema comece a funcionar no mês de agosto.

A subestação servirá para estabilizar as tensões elétricas entregues pela concessionária de energia, garantindo um funcionamento satisfatório da elevatória de água potável que atende cinco bairros.

A construção teve cerca de R$ 200 mil em investimentos com recursos próprios do governo municipal. Serão beneficiados, principalmente, moradores dos bairros Vila Brasília, Coqueiros, Mariana Torres, Belo Horizonte e Verde Vale.

“Esse investimento é muito importante, porque vai permitir manter o abastecimento do complexo do Vila Brasília durante 24h por dia. O acesso à água potável vai melhorar para os moradores desses bairros”, afirmou o presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC. Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.